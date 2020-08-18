В Сургуте задержали мужчину, хранившего наркотики в бардачке машины Фото: pixabay.com

В Сургуте полицейские, реализуя оперативно профилактическое мероприятие «Макек, задержали 28-летнего гражданина по подозрению в хранении незаконных веществ.

Осмотрев машину югорчанина, находившуюся возле дома по улице Григория Кукуевицкого, сотрудники ГИБДД нашли в бардачке пакет с подозрительным содержимым.

Согласно проведённой экспертизе средство является наркотиком синтетического происхождения массой более 3 граммов.

Стоит отметить, что ранее мужчина не привлекался к уголовной и административной ответственности.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Наказание за это - от трёх до десяти лет лишения свободы.

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