ХК «Югра» уступил «СКА-Неве» в стартовом матче турнира имени Н.В. Дроздецкого

Фото: ХК «Югра», соцсеть «ВКонтакте»

Спортсмены хоккейного клуба «Югра» приехали в Санкт-Петербург для участия в предсезонном турнире имени Н.В. Дроздецкого.

В стартовом матче, прошедшем 17 августа, были заявлены наши «мамонты» и «СКА-Нева» - победу одержали хозяева. В дополнительное время они смогли забить решающий гол.

«Югра» выглядела активнее своего соперника весь первый период, но поразить ворота Ярослава Аскарова удалось только в самой концовке стартового игрового отрезка. Открыл счёт Александр Тимирёв с передачи Артёма Воронина.

Начало второй двадцатиминутки выдалось для «мамонтов» результативным - Александр Борисенков отдал передачу на Ивана Савчика, который отправил шайбу в сетку ворот соперников. К середине встречи хозяевам турнира удалось «разбавить» счёт, а в конце ещё и сравнять.

Третий период шёл в равной борьбе - противник с берегов Невы вывел свою команду вперёд, а Александр Акмальдинов уровнял количество шайб у «Югры».

В овертайме забить удалось хозяевам льда, тем самым завершив игру в свою пользу.

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