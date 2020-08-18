Ледовые арены Ханты-Мансийска готовятся к открытию

Фото: ЮграМегаСпорт, соцсеть «ВКонтакте»

В Ханты-Мансийске идёт подготовка ледовых арен к открытию. Специалисты уже приступили к заливке кортов в Ледовом дворце спорта и культурно-развлекательном комплексе «Арена Югра». После завершения всех работ возобновятся игры Высшей хоккейной лиги, а воспитанники различных секций вернутся к своим тренировкам.

Стоит добавить, что подготовка катка - процесс кропотливый и ответственный, особенно если речь идёт о нанесении разметки. Сначала по ледовой основе натягиваются шнуры, определяющие её направление, а уже по ним расстилаются полосы бумажного нетканого материала.

После этого наносят баннеры организаторов и спонсоров. Когда реклама займёт своё место на игровом поле, арену покрывают верхним слоем льда.