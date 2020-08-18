Погода в Югре на 18 августа: ветрено и дождливо

Погода в Югре на 18 июля Фото: pixabay.com

В регионе облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью +9...14, при прояснениях +3...+8, днём +18...+23, местами +12...+17.

Ханты-Мансийск: облачно, дождь, гроза. Днём +19, ночью +13. Ветер 3-8 м/с.

Сургут: облачно, дождь, гроза. Днём +19, ночью +13. Ветер 4-10 м/с.

Нижневартовск: облачно, дождь, гроза. Днём +21, ночью +15. Ветер 5-12 м/с.

Нефтеюганск: облачно, дождь, гроза. Днём +20, ночью +13. Ветер 3-9 м/с.

Когалым: пасмурно, небольшой дождь. Днём +19, ночью +14. Ветер 5-13 м/с.