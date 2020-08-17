Югорчан просят оказать помощь детям, чьи родители не могут купить всё необходимое к учебному году

Фото: департамент социального развития Югры, соцсеть "ВКонтакте"
В Югре продолжается традиционная акция «Собери ребёнка в школу», которая направлена на оказание благотворительной помощи детям из семей, где нет возможности купить всё необходимое к учебному году.
Неравнодушные граждане могут передать канцелярские товары, принадлежности для письма и рисования, тетради, портфели, школьную форму, учебники, художественную литературу и наборов для детского творчества.
Отнести посылку можно до 21 августа в региональные учреждения социального обслуживания, а оттуда она дойдёт до всех нуждающихся ребят.
По состоянию на 14 августа помощь к 1 сентября уже получили 1,5 тысячи маленьких югорчан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Югорчан просят оказать гуманитарную помощь больным детям из Нижневартовска. Сейчас ребята проходят курс химиотерапии (подробнее)