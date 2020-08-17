Юные жители Югры из многодетных семей смогут выступить на одной сцене со знаменитыми артистами

Фото: всероссийский проект "Многодетная Россия", соцсеть "ВКонтакте"

Многодетные семьи Югры приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Марфон талантов». Это самый масштабный проект в России, который помогает ребятам проявить себя, дать волю творческим началам, побороть страх и выйти на большую сцену вместе с заслуженными артистами страны.

Впервые за шесть лет мероприятие пройдёт в дистанционном формате, но это ничуть не уменьшит его значимости. Для участия необходимо записать видеоролик, в котором ребёнок демонстрирует свои таланты в любой из 4 номинаций: «Вокал», «Хореография», «Разговорный жанр» и «Народный марафон». Этот материал нужно опубликовать в социальных сетях с хештегами #марафонталантов2020, #многодетнаяроссия, а также заполнить заявку на сайте организаторов конкурса. Успеть надо до 10 сентября.

Победители творческого состязания примут участие в съемках концерта, посвященного Дню матери, который покажут в ноябре на одном из федеральных телеканалов.

Самые активные конкурсанты смогут поучаствовать в мастер-классах, которые проведут звезды эстрады, кино, театра и телевидения.