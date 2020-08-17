Активисты Нефтеюганского района навели порядок на озере Сырковый сор

Фото: Администрация Нефтеюганского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Нефтеюганском районе продолжаются субботники по расчистке берегов от мусора. На этот раз активисты навели порядок на территории Сыркового сора – одного из красивейших озёр, расположенного возле посёлка Салым.

Живописный пейзаж привлекает большое число отдыхающих, поэтому пустые тары из-под напитков, грязная одноразовая посуда и прочий хлам время от времени появляются возле водоёма.

В борьбе за чистоту вышли волонтёры, молодогвардейцы, работники поселковых предприятий, пенсионеры и школьники. По окончанию работ мини-погрузчик вывез три полных ковша бытовых отходов.

Впереди у активистов ещё много работы. Аналогичные акции проходят и в других поселениях Нефтеюганского района. В общий план включены уборки на берегах рек Вандрас и Ай-Ега, а также протоках Юганская Обь и Горная. Таким образом, общая протяжённость берегов, на которых пройдут мероприятия, составляет более 7 километров.

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