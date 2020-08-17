Алиментщик из Югры задолжал своему ребёнку 200 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Прокуратура Нижневартовска направила в суд уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины. Он обвиняется в неоднократном уклонение от выплаты алиментов без уважительных причин.

Следствие установило, что в июне 2019 года обвиняемый уже был привлечен к административной ответственности за финансовую задолженность перед сыном. В наказание он получил 40 часов обязательных работ, но и этого оказалось недостаточно. Злоумышленник даже не предпринял попытку отдать деньги и совершенно не беспокоился о судьбе ребёнка. Таким образом, сумма задолженности составила 200 тысяч рублей.

Теперь нерадивому родителю грозит уголовное наказание вплоть до одного года лишения свободы.

К сожалению, это не единственный случай, когда безответственные родители не хотят заботиться о своих детях. Ещё один югорчанин задолжал ребёнку 300 тысяч рублей, второй – 350, а третий, к удивлению судебных приставов, был найден в Башкирии.