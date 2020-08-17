Строительство новой школы в 32-ом микрорайоне Сургута завершится в ноябре

Фото: www.admsurgut.ru

В Сургуте продолжается строительство новой школы в 32-ом микрорайоне. Здание будущего образовательного учреждения уже почти готово. Современные технологии позволяют достраивать объект и одновременно вести отделочные работы.

-С одной стороны у нас четырехэтажное здание, в котором расположена основная часть кабинетов. С другой стороны перекрытия нет, там находятся большие помещения – актовый и спортивный залы, бассейн. Там будет уложен кирпич, установлены окна, сделано перекрытие. Внутри школы идут отделочные работы, рабочие укладывают плитку в санузлах, в столовой. У нас осталось всего 50 кубов бетона из трёх тысяч для этого здания. Поэтому в августе мы планируем закончить все бетонные работы, а к середине сентября закрыть тепловой контур и начать отделку уже и этой части школы, – рассказал заместитель главы города Владимир Шмидт.

Также, по его словам, специалисты приступили к благоустройству территории. Сейчас идёт отсыпка зоны отдуха, а в ближайшие дни начнётся асфальтирование участка. Когда все работы будут завершены, ученики смогут позаниматься на площадке с тренажёрами и беговых дорожках.

Стоит добавить, что школа строится в рамках национального проекта «Образование». Её стоимость оценивается в 1 миллиард рублей.