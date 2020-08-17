Мошенники Югры переключились на автовладельцев Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают вестись на уловки мошенников. За минувшие дни в регионе зарегистрировано 22 кражи с банковских карт, совершённых дистанционно. Таким образом, югорчане лишились более 1 миллиона 250 тысяч рублей. Мошенники обманывали людей под предлогом пресечения незаконного списания денег, оформления кредита, бронирования номеров в пансионате, съема квартиры, оказания материальной помощи, покупки или продажи товаров.

Один из таких случаев произошёл в Сургуте. Мужчина лишился 19 500 рублей после того, как перевёл неизвестному продавцу деньги за колёса с дисками. Объявление о продаже он увидел на сайте «Авито». После внесения оплаты злоумышленник перестал выходить на связь.

Ещё один – в Ханты-Мансийске. Местный житель хотел приобрести видеорегистратор. Связавшись с продавцом, который представился сотрудником одного из предприятий, он внёс предоплату в 16 тысяч рублей. Однако товар так и не был отправлен.

А вот нижневартовец, наоборот, хотел продать автомагнитолу. Мнимый покупатель связался с мужчиной в мессенджере «What’s app» и отправил ссылку. После того, как югорчанин перешёл по ней и ввел данные банковской карты, с неё списалось 9 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицией принимаются меры к задержанию преступников.