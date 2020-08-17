В Кондинском районе прошёл конкурс рисунков на асфальте, посвящённый пожарной безопасности

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В посёлке Междуреченский Кондинского района прошёл конкурс рисунка на асфальте «Нет пожарам!». Инициаторами мероприятия выступили сотрудники МЧС и представители поселковой пожарной части.

В считанные минуты школьники превратили серую дорогу в красочное «полотно». Участники рисовали огнеборцев, спасающих пострадавших, тушение лесного огня, знаки пожарной безопасности, номера вызова спасателей и многое другое.

По окончанию каждый ребенок презентовал свою работу. Девочки, изобразив, как пожарные тушат костер, напомнили всем о запрете разведения огня на природе, включая трагические последствия для лесных животных. Мальчики же решили показать опасность игры со спичками и зажигалками. Кроме того, нарисовав электроприборы и розетки, ребята озвучили правила обращения с ними.

В конце конкурса всем участникам вручили сладкие призы, а также закладки, раскраски и памятки с основными правилами пожарной безопасности.