В Ханты-Мансийске проверили безопасность и удобство велодорожек Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске проверили безопасность и удобство велодорожек. Инициатором мероприятия выступил глава города Максим Ряшин, управление физической культуры, спорта и молодежной политики, а также активисты здорового образа жизни.

-В процессе обследования мы выявляли недостатки, например, есть участки, где не хватает разметки и необходимо добавить какой-либо знак или сделать понижение бордюра. Все собранные данные мы представили главе Ханты-Мансийска. После этого городские коммунальные службы приступили к ремонту. На сегодняшний день все замечания устранены и велодорожки соответствуют нормативам, – рассказал заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Андрей Эрнст.

В этом году общая протяжённость велодорожек составила около 23 километров. Они соединяют улицы: Студенческая – Восточная объездная – Мира, до площади Свободы и дальше по улице Объездной до гостиницы «Олимпийская».

Стоит добавить, что помимо велодорожек в городе обустроены четыре площадки для отдыха спортсменов. Располагаются они на пересечении дорог Объездная и Мира, по улице Студенческая возле конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо», а также рядом с гостиницей «Олимпийская». На всех установлены скамьи, урны и велопарковки.