ХК «Югра» подписал контракт с опытным голкипером из Уфы

Фото: ХК "Югра", соцсеть "ВКонтакте"

Хоккейный клуб Югра подписал контракт с опытным голкипером Владимиром Сохатским.

Спортсмен, являющийся воспитанник уфимского «Салавата Юлаева», сыграл 355 матчей. На уровне Высшей хоккейной лиги он провёл семь сезонов в «Торосе» и один в «Горняке», а в КХЛ голкипер выступал за «Салават Юлаев» и «Автомобилист».

-Переговоры прошли довольно быстро. Как только нам объявили, что «Сарыарка» не будет выступать в ВХЛ, буквально через день уже было предложение. Звонили ещё пару клубов, но я выбрал «Югру». Знал, что тут хорошие условия для продолжения карьеры и развития, а самый главный критерий был в том, что команда нацелена на Кубок, поэтому размышлял недолго, - рассказал Владимир.

Также спортсмен отмечает, что подготовка к сезону началась не самым лучшим образом, но сейчас он уже сам начал подготовку, а до этого активно занимался летом. В плане самочувствия у игрока всё отлично.

Стоит добавить, что в начале августа «Югра» заключила пробный контракт с двумя новыми игроками – нападающими Георгием Городецким и Валерием Бочкаревым.

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