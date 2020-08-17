В Югре погиб молодой водитель, врезавшись в дерево

Фото: ГИБДД Югры, соцсеть "ВКонтакте"

В период с 14 по 16 августа на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 9 – получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний велосипедист.

Трагическое столкновение произошло в воскресенье около 5 часов утра на 4 километре автодороги «Подъезд к посёлку Лемпино» в Нефтеюганском районе. По предварительным данным, 18-летний водитель «Мазды», двигаясь в направлении села, не справился с управлением и съехал в кювет, а после – столкнулся с деревом.

От полученных повреждений парень скончался на месте, пассажиры: юноши 20-ти и 17-ти лет получили травмы.

Кроме того, на территории округа были задержаны 52 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 17 – за отказ от медицинского освидетельствования, 7 – за повторное управление в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечены к ответственности 49 водителей, 91 – за нарушение требований к перевозке детей.