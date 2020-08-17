Семьи Нефтеюганского района примут участие в волонтёрском фестивале

Фото: Администрация Нефтеюганского района, соцсеть "ВКонтакте"

Молодые семьи Нефтеюганского района готовятся к участию в волонтёрском фестивале «Добрый Дом», который пройдёт в режиме онлайн. Впервые он состоялся в июле прошлого года в преддверии Дня семьи, любви и верности в посёлке Пойковский.

Мероприятие создано по мотивам произведения Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». В течение пяти дней с 24 по 28 августа участников ожидает увлекательная программа. Каждый город «Доброго Дома» посвящён одному из направлений добровольчества. Фиолетовый – спортивному волонтёрству и активистам ЗОЖ. В Желтом доме соберутся добровольцы-экологи и ЧС. В Голубом – активисты Победы, а в Изумрудном - культуры. Розовый город станет площадкой для социального волонтёрства.

В преддверие фестиваля семьи организуют добровольческие акции, итоги которых огласят на мероприятии, а опытные эксперты поделятся знаниями в сфере взаимопомощи. Помимо этого, для пап, мам и детей запланированы увлекательные конкурсные испытания.

Стоит добавить, что идея масштабной акции принадлежит семье Амирхановых. Они не только написали проект, но и успешно представили его на районном и окружном уровнях, а затем и на нескольких федеральных форумных площадках.