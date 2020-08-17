Жителей Югры призывают оказать помощь ветеранам

Фото: администрация Ханты-Мансийска, официальный сайт

Благотворительная акция «Красная гвоздика» продолжает шагать по стороне. Ежегодно проект реализуется фондом «Память поколений», совместно с общественным движением «Волонтёры Победы».

По традиции активисты посещают предприятия и учреждения города, продавая памятные значки. Собранные средства пойдут на организацию медицинской помощи ветеранам нашей страны.

-Участники акции делают вклад в помощь ветеранам, нуждающимся, в частности, в медицинском лечении, лекарственных препаратах и сложных операциях. Каждый, кто приобретает значок, имеет право сказать: «Я помню погибших героев и помогаю ныне живущим ветеранам», - рассказала руководитель местного отделения движения «Волонтёры Победы» Людмила Кочупалова.

По вопросам участия можно обратиться к координаторам акции «Красная гвоздика» по телефону: (3467) 32-92-97.

Кроме этого, любой желающий может приобрести красную гвоздику на официальном сайте проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Югорчане смогут узнать судьбу родственников, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Для этого необходимо воспользоваться специальным онлайн-сервисом (подробнее)