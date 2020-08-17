В Югре задержали рецидивиста, который убил человека Фото: pixabay.com

Няганский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ «убийство».

Следствие выяснило, что преступление произошло 13 августа около 21:00 в подъезде одного из домов, расположенного в 4 микрорайоне.

Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил своего 42-летнего знакомого ножом в грудь, отчего тот скончался на месте. Причиной конфликта стало агрессивное поведение потерпевшего.

После содеянного мужчина поспешил скрыться, но через несколько часов был задержан сотрудниками полиции. Тогда и выяснилось, что это не единственное его преступление. В 2017 году югорчанина арестовали за кражу и угон автомобиля, а в июле он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

На данный момент следователем готовятся материалы в суд для заключения рецидивиста под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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