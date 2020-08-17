В Нижневартовске проверяют состояние набережной

Фото: официальный Нижневартовск, соцсеть «ВКонтакте»

В Нижневартовске завершаются плановые работы по изучению набережной.

-Мы производим гидрологические наблюдения. Это замеры уровней воды, скорости течения в реке, а также промеры глубин в районе набережной. Мы анализируем, есть ли размывы и другие повреждения, - рассказал начальник изыскательской партии новосибирского института Дмитрий Благонадеждин.

Кроме того, специалисты приступили к изучению геологической части. Они производят отбор проб грунтов на разных участках, чтобы определить их плотность залегания. Для этого используют специальную буровую установку, которая работает методом трения и вдавливания.

Общая протяжённость берегоукрепления - 4 километра 200 метров. Бурение производят каждые 50-100 метров. Пробы берутся на интервалах 1,5-2 метра до глубины 25 метров.

По словам заместителя директора департамента ЖКХ Сергея Ляха, данные работы ведутся в рамках разработки декларации безопасности гидротехнического сооружения, то есть берегоукрепления.

По результатам исследования будут получены рекомендации по дальнейшей работе.