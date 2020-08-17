Югра активно готовится к выборам

Фото: Югра, соцсеть «ВКонтакте»

Наталья Комарова приняла участие в заседании, на котором обсуждались предстоящие выборы в органы государственной власти и местного самоуправления.

В ходе мероприятия губернатор рассказала, что кампании пройдут в десяти муниципалитетах, будут избраны 6 глав, 88 депутатов представительных органов местного самоуправления, а принять участие в голосовании собираются 130 тысяч жителей.

-Для проведения выборов будут задействованы 97 участков, 900 членов избирательных комиссий. Досрочно, начиная с 23 августа, смогут проголосовать около 600 человек из числа проживающих в двух районах – в Белоярском и Сургутском, - рассказала глава Ханты-Мансийского автономного округа.

Также до 1 сентября завершится закупка и доставка средств индивидуальной и коллективной защиты для всех участников голосования, которую привезут на избирательные участки.

Помимо этого, в регионе ведётся активная работа с населением: размещаются листовки, плакаты и баннеры в местах массового пребывания югорчан, также идёт информирование через СМИ, паблики и сообществах в социальных сетях.

-До 28 августа будут мобилизованы волонтёры, определены ответственные за работу с избирателями с ограниченными возможностями здоровья. Гражданский контроль за соблюдением прав граждан будет осуществлять наблюдатели от общественной палаты и члены мониторинговой группы от уполномоченного по правам человека в Югре. От общественной палаты региона назначены координаторы избирательных кампаний. Мероприятия по организации выборов проходят в штатном режиме, - подвела вердикт Наталья Комарова.

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