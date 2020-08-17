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Желая получить налоговую компенсацию, сургутянин перевёл деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Желая получить налоговую компенсацию, сургутянин перевёл деньги мошенникам

Желая получить налоговую компенсацию, сургутянин перевёл деньги мошенникам

Фото: pixabay.com

В полицию Сургута обратился местный житель. Он сообщил, что хотел получить налоговый вычет, а вместо этого пострадал от действий мошенников.

Оказалось, что 31-летний мужчина увидел на одном из видеохостингов информацию о выплате гражданам РФ компенсации по налогу на добавленную стоимость. Введённый в заблуждение гражданин, желая получить возврат НДС, перешёл по указанной на видео ссылке и ввёл информацию о своей банковской карте. После этого со счёта потерпевшего моментально списалось более 6 тысяч рублей.

Поданному преступлению возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Наказание за это - до двух лет лишения свободы.

Сотрудники полиции просят граждан быть более внимательными и не доверять информации, расположенной на неофициальных сайтах.

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