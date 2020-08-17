Погода в Югре на 17 августа: пасмурно и дождь

Погода в Юре на 17 августа Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, по западу +2...+7, днём +19...+21, по западу +13...+18.

Ханты-Мансийск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +20, ночью +10. Ветер 5-11 м/с.

Сургут: переменная облачность. Днём +18, ночью +10. Ветер 4-8 м/с.

Нижневартовск: пасмурно. Днём +19, ночью +12. Ветер 4-8 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность. Днём +19, ночью +9. Ветер 4-9 м/с.

Когалым: пасмурно, небольшой дождь. Днём +17, ночью +12. Ветер 2-6 м/с.