В Югре загорелись хозпостройки

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Хозяйственные постройки загорелись в поселке городского типа Междуреченский Кондинского района. Сообщение о возгорании поступило в 18:14, сообщает пресс-служба югорского управления МЧС России.

Площадь возгорания составила 50 кв. м. Для ликвидации пожара «Центроспас-Югория» направил на место 16 спасателей и четыре пожарных машины. Возгорание ликвидировали – в 18:35, открытое горение нейтрализовали в 19:05. Причина возгорания устанавливается.

В это воскресенье, 16 августа, в Югре случилось четыре пожара. Также горел жилой дом на улице Минская в Лангепасе. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. В Ханты-Мансийске горел автомобиль «Kia Rio» на ул. Ямская, пожар тушили пять спасателей, две спецмашины. Ночью пожар так же случился в Приобье, две спецмашины и четыре человека личного состава тушили дом.