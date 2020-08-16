Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 августа 2020 года увеличилось на 90 человек

Пневмония наблюдается у 30 зараженных коронавирусом больных, с симптомами ОРВИ – 50 пациентов, в бессимптомной форме заболевание переносят десять человек. Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 16 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 90 и составило 18 518 человек. Сегодня в Югре от коронавируса умер человек.

Как сообщил Роспотребнадзор Югры, COVID-19 нашли в в 15 муниципальных образованиях: Сургут – 25, Нижневартовск – 20, Нефтеюганск – 11, Ханты-Мансийск – 10, Нягань – 7, Советский район – 3, Октябрьский район – 3, Мегион – 2, Радужный – 2, Сургутский район – 2, Когалым – 1, Югорск – 1, Покачи – 1, Нефтеюганский район – 1, Нижневартовский район – 1.

Пневмония наблюдается у 30 зараженных коронавирусом больных, с симптомами ОРВИ – 50 пациентов, в бессимптомной форме заболевание переносят десять человек.

За последние сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 222 человека, за весь период пандемии – 16 300 человек.

За последние сутки в России выявлено 4 969 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 284 случая (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 922 853 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 68 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 15 685 человек.