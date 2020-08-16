Погода на 16 августа в Югре: местами дожди

По прогнозам синоптиков, на востоке округа пройдут грозы. Фото: pixabay.com

Сегодня, 16 августа, в Югре ожидаются осадки. По прогнозам синоптиков, на востоке округа пройдут грозы. Ветер северный, северо-западный, западный 4-9 м/с, при грозе порывы достигнут 14 м/с.

Ночью похолодает до +3… +8 градусов, по востоку до +9… +14 градусов. Днем потеплеет до +13… +18 градусов, по востоку до +19… +24 градусов.

В Ханты-Мансийске сегодня будет облачно, без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с. Температура ночью до +6… +8 градусов, днем до +16… +18 градусов.

Сургут: +15 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 2-3 м/с.

Нижневартовск: +15 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 2-3 м/с.

Нефтеюганск: +14 градусов, облачно, ветер тихий, юго-западный 1-2 м/с.

Когалым: +14 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 2 м/с.

Лангепас: +14 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 2 м/с.