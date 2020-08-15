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Югорчанин обокрал собственную мать ради алкоголя

Мужчина думал, что родственница его не заподозрит
Вадим БегунВадимБегун
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Югорчанин обокрал собственную мать ради алкоголя.

Югорчанин обокрал собственную мать ради алкоголя.

Фото: Ольга Крыльцова

В поселке Белый Яр накануне, 14 августа, сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи. 31-летний злоумышленник похитил у своей мамы банковскую карточку, снял с нее более 15 тысяч рублей, деньги потратил на алкоголь.

– Стоит отметить, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. Подозреваемый думал, что мать не заподозрит сына в совершении преступления, – рассказали в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.

В ведомстве подчеркнули, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Криминал