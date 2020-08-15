Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 августа 2020 года увеличилось на 103 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 15 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 103 и составило 18 428 человек.

COVID-19 нашли в 16 муниципальных образований: Нижневартовск – 25, Сургут – 23, Ханты-Мансийск – 9, Нижневартовский район – 9, Урай – 7, Нефтеюганск – 5, Нягань – 5, Радужный – 5, Покачи – 3, Советский район – 3, Сургутский район – 3, Кондинский район – 2, Когалым – 1, Мегион – 1, Пыть-Ях – 1, Белоярский район – 1.

По месту инфицирования: контактные установлены – 92, контакт уточняется – 11. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 29, с симптомами ОРВИ – 64, в бессимптомной форме заболевания – 10.

За последние сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 209 человек, за весь период пандемии – 16 078 человек.

За последние сутки в России выявлен 5 061 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 447 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.