Погода в Югре на 15 июля: и снова дожди

В Югре снова дожди. Фото - pixabay.com.

В ХМАО-Югре переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков. По восточной половине местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,+7, по востоку +10,+15, днем +14,+19, по востоку +22,+27.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура ночью +5,+7, днем +17,+19.

Сургут: пасмурно, дождь. Днем +12, ночью +11. Ветер 4-6 м/с.

Нижневартовск: пасмурно, дождь. Днем +15, ночью +12. Ветер 4-5 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно, ночью небольшой дождь. Днем +13, ночью +11. Ветер 4-6 м/с.

Когалым: пасмурно, дождь. Днем +12, ночью +10. Ветер 5-6 м/с.