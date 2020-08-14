В Югре угнали более ста машин с начала года

С начала года в Югре угнали более ста машин Фото: pixabay.com

Угон транспортных средств – одно из самых часто встречающихся преступлений. Причем крадут злоумышленники не только дорогие иномарки, но и автомобили отечественного производства.

Только с начала текущего года в регионе совершено 120 угонов, каждое пятое - под действием алкоголя.

Самым востребованным автомобилем у злоумышленников остаётся «ВАЗ». Связано это с наименьшей технической защищенностью и простотой вскрытия. Чаще всего преступники угоняют машины из дворов поздно ночью.

Когда автовладелец обнаружил пропажу, надо действовать быстро. В таком случае есть все шансы вернуть транспорт. Необходимо тут же сообщить об угоне в правоохранительные органы. В таких случаях может быть объявлен план «перехват». Тогда преступника задержат на дороге до того, как он успеет спрятать машину.