«Избили и ограбили»: житель Омской области пострадал от двух югорчан

Житель Омской области пострадал от двух югорчан Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции по Нефтеюганскому району обратился житель Омской области, который сейчас находится в посёлке Салым. Он рассказал, что его ограбили и избили двое неизвестных.

Бандитами оказались неработающие местные жители 1984 и 1995 годов рождения. Оказалось, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. Злоумышленники избили гостя и забрали телефон стоимостью около 10 тысяч рублей.

Теперь злоумышленники обвиняются по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Наказание за это – до семи лет лишения свободы.

Стоит добавить, что это не первый случай, когда ссора между людьми заканчивается уголовным делом. На прошлой неделе житель Сургута чуть не убил двоих братьев лишь за то, что они указали на его неприличное поведение. А в апреле югорчанин зарезал двух человек, не стерпев обиду.

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