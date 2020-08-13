В Ханты-Мансийске появится приют для бездомных животных

Приют сможет улучшить ситуацию с бродячими собаками в городе Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске появится место для содержания бездомных собак. За реализацию проекта решила взяться Елена Савенко. Девушка одновременно является руководителем приюта для животных без владельцев «Велес» и зоозащитной организации «Ковчег».

Ранее Елена уже обращалась в администрацию города с просьбой о предоставлении участка под строительство, но ни один участок не показался женщине подходящим. Чтобы разрешить ситуацию, первый заместитель главы города Наталья Дунаевская решила лично поговорить с активисткой.

Зоозащитнице предложили рассмотреть ещё несколько территорий для будущего приюта. Один из них располагается по улице Калинина, а второй – в районе улицы Привольной. Оба снабжены необходимыми коммуникациями и находятся в черте города.

Вместе с представителями администрации девушка осмотрела участок, но ни один её не устроил.

-Работа с «Велесом» ведется с мая, требований к участкам много – удобный подъездной путь, необходимые инженерные коммуникации. Но при этом мы должны соблюсти и природоохранные нормы, а также учесть санитарную зону не менее 300 м от жилых зданий. Ни один из предложенных участков руководителя не устроил. Работу по поиску будет продолжена.

Строительство приюта планируется осуществить за счет привлечения инвесторов, грантовой поддержки, инициативного бюджетирования и пожертвований граждан. Из этих же источников зоозащитники планируют содержать животных. По замыслу общественников, в приюте должны быть предусмотрены вольеры и стационар.

-Приют не снимет с города проблему безнадзорных животных. Прежде всего, должна быть организационная и просветительская деятельность с населением, которую мы также планируем вести, - сообщила Елена Савенко.