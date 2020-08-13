В Нижневартовске девочка, играя с огнем, чуть не сожгла квартиру и отравилась угарным газом

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Пожарные Нижневартовска спасли 12-летнюю девочку, которая чуть не сожгла квартиру и отравилась угарным газом.

Сообщение о запахе дыма поступило диспетчеру вчера около 16 часов от жильцов дома, которые почувствовали запах гари.

Прибыв по вызову, спасатели выяснили, что дым идет из квартиры на пятом этаже, а дверь в помещение заперта. Недолго думая, огнеборцы вскрыли замок и вошли внутрь. Оказалось, что на кухне горит пол, а в комнате находится ребёнок.

Пожар был потушен через несколько минут, а пострадавшую доставили в больницу. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Позже стало известно, что причиной возгорания стала детская шалость. Находясь дома одна, девочка подожгла на плите веник. Испугавшись дыма, она сама его потушила, но от упавших угольков загорелся пол на кухне.

По счастливой случайности дома находились соседи, которые вовремя заметили неладное.