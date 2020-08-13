Жители Югры смогут купить поделки, выполненные детьми с тяжелой судьбой

Фото: департамент социального развития Югры, соцсеть "ВКонтакте"

Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям стал победителем грантового Всероссийского конкурса «Абсолют-Помощь», получив 1,8 миллиона рублей. Выиграть удалось благодаря проекту «Вектор трудоустройства», который направлен на подготовку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к самостоятельной реализации в профессиональной сфере.

За счёт грантовых средств будут оборудованы комната для проведения онлайн-мероприятий, швейная, творческая и столярная мастерские, а также кабинет для коррекционных занятий по самообслуживанию и умению пользоваться бытовой техникой.

Приобретенное оборудование позволит проводить практические занятия в тренировочной квартире, мастерских и теплицах, включая психологические тренинги. Таким образом, дети научаться работать за компьютером и в некоторых программах.

-Рассчитываем не только научить детей конкретным трудовым навыкам, но и замотивировать на индивидуальную предпринимательскую деятельность по продаже результатов своего труда. С помощью приложения в онлайн-режиме ребята смогут выставлять на продажу свои работы, а жители района – оставлять заявки на получение услуг, - рассказала директор Сургутского районного центра социальной помощи семье и детям Елена Черкашина.