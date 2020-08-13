Добровольцы Сургута спасли ценные деревья в ботаническом саду

Фото: сургутский ботанический сад, соцсеть "ВКонтакте"

Когда на улице слишком жарко, плохо становится не только людям, но и растениям. Подобная участь постигла деревья в ботаническом саду Сургута. Из-за палящего солнца они начали засыхать, однако местные активисты вовремя спохватились, организовав полив зеленых насаждений.

Помочь вызвались обычные горожане, которые узнали о проблеме из социальных сетей. Собрав средства на дополнительный подвоз воды, они, прихватив ведра и лейки, приступили к работе.

-Я тоже не мог оставаться в стороне, искал автомобиль с цистерной, договаривался с поставщиками, рад, что помощь оказалась своевременной. Такая совместная деятельность вокруг значимых дел сплачивает жителей, - рассказал член сургутской думы Артём Кириленко.

Также, по его словам, существующая система подвоза воды в автомобильных цистернах неудобна, решать проблему необходимо кардинально другим способом – бурением скважины на территории, а также разводкой труб для системы полива.

Стоит добавить, что ботанический сад - это уникальный проект в живописной зоне северо-восточной части парка «За Саймой», площадью более 15 тысяч гектаров. На его земле высажены саженцы растений, которые, в будущем, сформируют коллекцию, во многом уникальную для северного региона.