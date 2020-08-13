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«Украл шоколад и нижнее бельё»: житель Нягани хотел обрадовать семью подарками

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Житель Нягани совершил кражу, чтобы сделать приятное семье

Житель Нягани совершил кражу, чтобы сделать приятное семье

Фото: pixabay.com

В полицию Нягани обратился специалист службы безопасности одного из торговых центров города. Он заявил, что неизвестный мужчина украл товары на 7 тысяч рублей.

Вора нашли быстро. Им оказался неоднократно судимый 43-летний местный житель. Придя в магазин за продуктами, он заметил, что в торговом зале нет охранников. Тогда мужчина решил воспользоваться ситуацией, чтобы сделать подарок семье. Недолго думая, он прихватил детям шоколад и мороженое, жене – нижнее бельё и парфюм, а себе – шуруповёрт для хозяйства.

То, что не смогли съесть, было изъято и вернулось обратно в магазин, включая парфюм, которым супруга не успела воспользоваться.

Теперь на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Наказание за это – до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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