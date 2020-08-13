ХК «Югра» одержал первую победу в предсезонном матче, обыграв соперников из Башкортостана

Фото: ХК "Югра"

Хоккейный клуб «Югра» одержал первую победу в предсезонном матче. Спортсмены играли с командой «Горняк» из Башкортостана. Итоговый счёт встречи 3:2.

Дублем у «мамонтов» отметился Александр Тимирёв, автором ещё одной шайбы стал Андрей Чуркин. После основного времени команды провели серию штрафных бросков, в которой фортуна также была на стороне югорчан.

-Игра была очень тяжёлая. Это было видно по первым двум периодам, потому что счёт был 0:0, но в третьем периоде мы смогли переломить игру, воспользовались ошибками соперника и забили нужные голы. Не смотря на всё, подготовка команды продолжается к предстоящему сезону, так что всем болельщикам большое спасибо за поддержку, - рассказал защитник ХК «Югра» Андрей Чуркин.

На следующей неделе спортсмены примут участие в предсезонном турнире имени Н.В. Дроздецкого с участием команд ВХЛ, который пройдет в Санкт-Петербурге. Все матчи состоятся на главной арене "Хоккейного города".

К сожалению болельщиков, посмотреть игру можно будет только онлайн на youtube-канале СКА.

Ближайшая встреча состоится 17 августа с ХК «Лада» из Тольятти.

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