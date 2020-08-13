В Югре нашли тело мужчины, который отправился проверить рыболовную снасть и не вернулся

В Нижневартовском районе утонул рыбак Фото: pixabay.com

Каждый день в Югре пропадают люди. Одни отправляются гулять в лес, другие – рыбачить или купаться. Спасатели «Центроспас-Югория» напоминают, что в таких ситуациях дорог каждый час и действовать надо без промедлений, позвонив по телефону 112.

За последние сутки поисково-спасательный отряд выезжал по обращению граждан три раза.

В Октябрьском районе пропал мужчина 1952-ого года рождения. Он заблудился в лесу, неподалёку от автодороги «Нягань - Унъюган». Используя сигнальное говорящее устройства и сотовую связь, спасатели сориентировали югорчанина и вывели его на дорогу к автомобилю.

Ещё один человек потерялся на протоке Тренькина. Уплыв на лодке, он перестал выходить на связь. Поисковая группа незамедлительно выдвинулась к месту, однако помощь так и не понадобилась - мужчину нашли. На момент обнаружения он находился в удовлетворительном состоянии.

Но, к сожалению, не всегда результаты поисков оправдывают ожидания родственников. С 8 августа в Нижневартовском районе продолжались поиски мужчины 1983-ого года рождения. Находясь на правом берегу реки Вах, он отправился проверять рыболовную снасть и не вернулся. Обследовав 26,2 километра береговой линии спасатели, совместно с сотрудниками полиции, обнаружили тело мужчины.