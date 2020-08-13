Рецидивисты продолжают совершать преступления в Югре

В Югре рецидивисты продолжают совершать преступления Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в регионе произошло 59 преступлений. Обнаружить злоумышленников удалось в 32 случаях. Таким образом, раскрываемость по горячим следам составила 54%.

Также за минувший день выявлено 12 390 правонарушений, арестовано 35 человек и наложено 16 штрафов.

Одно из преступлений произошло в Нижневартовске. Молодая югорчанка, находясь в магазине по улице Чапаева, украла пару мужских кроссовок и женские сандалии. Стоимость ущерба составила 5 тысяч рублей. Ранее девушка уже была судима, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Второе, более серьёзное преступление, случилось в Нефтеюганске. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже. Злоумышленник похитил компьютерную технику и ювелирные изделия на 30 тысяч рублей. Ранее он уже был судим за подобные дела. Похищенное частично изъяли и вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело.

Также сотрудники задержали в Радужном молодого человека, имевшего при себе порошкообразное вещество светло-бежевого цвета. Экспертиза показала, что это наркотик массой 0,49 грамма.

Стоит добавить, что за прошедший день в Югре раскрыто три ранее зарегистрированных преступления.