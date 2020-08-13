Сургутский район стал лучшим по эффективности работы местной власти

Фото: Андрей Требецкой, официальная страница в "Instagram"

Сургутский район занял первое место по эффективности работы органов местного самоуправления, оценка производилась более чем по 40 показателям.

-Конечно, это успех! Командный успех всей администрации района! Нами пройден кропотливый и трудный путь - планирование, ежемесячный контроль за достижением запланированных целей. У нас отличная динамика по субъектам малого и среднего предприятий и поступлениям в бюджет от них - 311,44 миллиона рублей налоговых поступлений. За 2019 год мы привлекли на территорию района 42 новых налогоплательщиков, из них 15 крупных. Рост собственных доходов составил свыше 300 миллионов рублей. По собственным доходам в бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составила 89,5%, - рассказал Андрей Трубецкой.

Один из основных показателей – это спортивные учреждения. В период с 2016-2019 годы было открыто 29 больших и малых организаций.

Помимо этого, в районе активно строятся новые дома, 80% которых попали в программу по переселения из аварийного жилья, затраты составили почти 1,8 миллиарда рублей. Таким образом, 500 семей смогли переехать из «деревяшек» в благоустроенные квартиры.

Стоит добавить, что в 2015 году на эти цели было направлено чуть более 300 миллионов рублей.

Также идёт строительство двух школ, каждая на 1 100 мест и двух детских сада по 300 мест.

За отчётный год в благоустройство района вложили 140 миллионов рублей, в подготовку к отопительному сезону – 170, а на ремонт школ и детских садов выделили 150 миллионов рублей.