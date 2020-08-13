Югорчане могут пройти тестовые задания на сайте «Диктант победы»

Фото: дума Югры, соцсеть "ВКонтакте"

У жителей Югры появилась замечательная возможность подготовиться к «Диктанту победы», который пройдёт 3 сентября.

-В настоящее время на сайте проекта можно проверить себя в 6 тестах, содержащих вопросы о знаковых событиях и исторических личностях. В них есть и задания на знание художественных фильмов, песен военных лет. Кроме того, чтобы укрепить в себе уверенность к 3 сентября, можно полностью пройти тест в версии 2019 года. Тесты иллюстрированы выдержками из исторических документов и кадрами фотохроники - рассказал координатор проекта «Старшее поколение» в Югре Владимир Семёнов.

Напоминаем, что «Диктант Победы» - просветительская акция на знание военной истории России, которая проводится во всей стране и за рубежом.

Принять участие можно онлайн, либо посетив специально отведённые места. На сегодняшний день в Югре готовы 118 площадок, которые должны посетить 3,5 тысячи человек.

-Наша главная задача заключается в том, чтобы провести акцию, соблюдая необходимые нормы безопасности. На каждой из 118 площадок участникам должны выдать наборы для индивидуальной защиты. Также они будут рассажены на необходимое расстояние. Сотрудники МВД и Росгвардии помогут обеспечить безопасность на площадках, - пояснил председатель югорской думы Борис Хохряков.