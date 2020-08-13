Товары югорчан активно раскупаются на международных торговых площадках

Фото: дума Югры, соцсеть "ВКонтакте"

Предприниматели Югры активно выходят за пределы регионального рынка. В основном бизнесмены работают с местными компонентами. Так, особой популярностью на международных торговых площадках пользуются продукты из дикоросов и выловленные в югорских реках рыбы.

-В 2019 году на внешний рынок вышла компания из Нижневартовска, производящая натуральную косметику. Также среди непродовольственных товаров, производимых небольшими предприятиями региона, на экспорт торгуется лес. В прошлом году первую партию товара удалось реализовать ханты-мансийскому мастеру, изготавливающему холодное оружие, которые были проданы на одной из международных площадок, – рассказал депутат югорской думы Сергей Великий.

Пока что тестовые партии этих продуктов небольшие, но раскупили их очень быстро. Реализованы примерно 50 единиц косметики и с десяток ножей ручной работы. Сейчас предприниматели собираются выпустить вторую, более крупную партию изделий из уникальных природных материалов югорского края.