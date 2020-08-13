«Счёт шёл даже не на секунды, на мгновения»: молодой пожарник из Сургута получил медаль за спасение человека

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре Фото: pixabay.com

Молодой сержант пожарно-спасательной части из Сургута получил медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Награды Артур Габдулхаков удостоился за спасение человека на пожаре, который произошёл в прошлом году в посёлке Белый Яр.

Утром 25 октября на улице Маяковского вспыхнуло двухэтажное здание. Пожарные прибыли на место через 3 минуты, однако уже несколько квартир и чердак были охвачены огнём. На улице находились перепуганные жильцы, которые сообщили, что дом практически расселён, поэтому внутри никого не должно быть.

Артур Габдулхаков в этот день тоже принимал участие в тушении пожара. В какой-то момент он разглядел в горящем окне силуэт человека. Решение было принято мгновенно: взобравшись по лестнице вместе с другими коллегами, он выбил окно и обнаружил мужчину в полуобморочном состоянии.

-В квартире дышать было невозможно. Температура настолько высокая, что защитное стекло на шлеме успело оплавиться. Помещение было полностью охвачено огнём и чёрным дымом, потолок начал осыпаться, вот-вот обрушится. В голове была лишь одна мысль: надо спасти. Счёт шёл даже не на секунды, на мгновения. Я поднял мужчину на плечи, подобрался к окну и передал коллегам, - рассказал герой.

Когда пожарные спустили пострадавшего на землю, он потерял сознание, но подоспевшие медики смогли привести его в чувства.

Спустя полтора часа пожар удалось ликвидировать. В тот день никто не погиб.