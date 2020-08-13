В Ханты-Мансийске заменят большую часть котельного оборудования Фото: pixabay.com

Ханты-Мансийск продолжает готовиться к зиме. В данном случае речь идёт о городских котельных.

Старые котлы меняют на современные, более мощные, которые прослужат в течение 20-30 лет. Всего в административном округе действуют 135 газовых установок, 117 из которых обеспечивают теплом жилые дома и социально значимые объекты. На работы выделено 350 миллионов рублей.

-К середине лета предприятия жизнеобеспечивающей сферы уже выполнили 67% плановых работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону. В прошлом году на подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса было затрачено более 300 миллионов рублей, - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Павел Ремизов.

При замене сетей теплоснабжения и водоснабжения применяются композитные материалы, в будущем это позволит снизить энергопотери.

Также завершены работы по замене напорного коллектора протяжённостью более 600 метров и отремонтированы сети теплоснабжения длинной более 200 метров.

Напоминаем, что отопительный сезон в регионе начнётся 1 сентября.