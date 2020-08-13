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Прокуратура Югры заинтересовалась пожаром на Красноселинском месторождении

Один человек погиб
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Прокуратура Югры заинтересовалась пожаром на Красноселинском месторождении

Прокуратура Югры заинтересовалась пожаром на Красноселинском месторождении

Фото: pixabay.com

Прокуратура Югры организовала проверку по факту возгорания на Красноселинском месторождении в Октябрьском районе. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из них погиб.

Сообщение о пожаре поступило 12 августа в 12:35. Прибыв на место спасатели увидели, что возгорание произошло на нефтепроводе насосной станции. Площадь, охваченная огнём, составила 600 квадратных метров. Спустя пять часов пламя было ликвидировано.

В тушении участвовали 80 человек и 16 единиц техники.

Также на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Октябрьского района.

По его распоряжению будет проведена проверка на соблюдение законодательства о промышленной и пожарной безопасности, своевременности реагирования экстренных служб и оказания помощи пострадавшим. Кроме того, будет выяснена и устранена причина из-за которой произошла утечка.

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