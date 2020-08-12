1 сентября школьники Югры сядут за парты

В Югре прошло заседание комиссии по развитию местного самоуправления. Участники обсуждали готовность образовательных учреждений к 1 сентября.

На данный момент в регионе проверили 663 школы из 708 – нареканий не возникло. Все они получили паспорта безопасности. Учреждения ограждены забором, имеют системы видеонаблюдения и оповещения, пожарные сигнализации, аварийное освещение, а также обеспечены пропускным режимом.

-Все они готовы принять детей, во всех организациях обеспечены необходимые условия для обучающихся и педагогов. В новом учебном году будут обучаться почти 230 тысяч школьников, в том числе около 26 тысяч первоклассников. Обращаю внимание - учебный процесс начнется в очном формате в условиях соответствия новым санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за распространения коронавируса, - сообщила Наталья Комарова.

В предстоящем учебном году в одну смену будут обучаться 67,5 процента югорских школьников.

Стоит добавить, что в образовательных организациях работают свыше 30 тысяч педагогов. Таким образом, обеспеченность кадровым составом к 1 сентября составит сто процентов.