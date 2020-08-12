На избирательных участках Югры создадут подходящие условия для людей с ограниченными возможностями Фото: pixabay.com

В Югре продолжают готовиться к выборам. Чтобы каждый гражданин смог проголосовать, власти разрабатывают специальные меры, которые позволят создать на избирательных участках подходящие условия для людей с ограниченными возможностями. Уже сейчас за каждым пунктом закреплён ответственный сотрудник.

На данный момент в регионе проживает 2 752 человека, имеющих ограничения по здоровью.

Для их удобства на участках будут работать волонтёры, члены мониторинговой группы по правам человека в Югре, а также общественные объединения. Все они призваны контролировать соблюдение прав инвалидов и доступность мест для голосования.

Также будет проработан вопрос по организации сурдоперевода. Для этого планируют применить мобильные средства связи и программы, передающие изображение. Избиратели смогут прослушать информацию о кандидатах с аудионосителей или на официальных сайтах муниципалитетов. Помимо этого, участки снабдят трафаретами для удобства заполнения бюллетеня.

-Право избирать и быть избранным закреплено в Конституции. Сегодня общими усилиями государства и гражданского общества обеспечены максимальные условия для голосования граждан с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а значит, независимо от своего социального статуса, необходимо проявить гражданскую позицию, - сообщил член общественной палаты Югры Станислав Кононенко