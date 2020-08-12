Активисты ОНФ добились гарантийного ремонта дороги по улице Джержинского в Ханты-Мансийске

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В Ханты-Мансийске отремонтируют дорогу по улице Дзержинского, за которую сражались активисты Общероссийского народного фронта.

Трасса, соединяющая центр города с объездной, была построена в прошлом году и уже тогда, во время приёмки, общественники обнаружили множество нарушений.

-Некоторые повреждения не связаны с работой подрядчика, однако гарантия распространяется и на них. Что касается провалов асфальта, это не связано ни с качеством строительства, ни с качеством материала, который был вложен в дело, а с геологическими изысканиями, так как это пойма реки. Эти вещи будут устранены, и не за счёт бюджетных средств, а за счёт организации, которая выполняла работы, - рассказал руководитель общественной инспекции Ханты-Мансийска Александр Вайсбурт.

В течение пяти лет после сдачи объекта за исполнение гарантийных обязательств отвечает генеральный подрядчик. Представители организации уже подтвердили, что все имеющиеся замечания будут исправлены. Комиссия по этому вопросу была проведена ещё в мае, тогда сотрудники дорожно-эксплутационного предприятия выписали предписание на устранение имеющихся повреждений. Работы не были выполнены лишь потому, что бригады, работающие вахтовым методом, находились на самоизоляции.

На сегодняшний день составлен график восстановительных работ, идёт процесс согласования изменений в проекте, которые позволят избежать подобных разрушений в будущем.

Дорога будет отремонтирована уже этой осенью.