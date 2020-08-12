Проект «Умная квартира» стал лучшей муниципальной практикой Югры Фото: pixabay.com

В Югре подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Ханты-Мансийск занял первое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений», представив проект «Умная квартира», который позволит обеспечить людям с ограниченными возможностями нормальные условия для жизни.

-Вопросам создания доступной среды мы уделяем большое внимание. В городе создаются условия для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры и другим зданиям, также идёт развитие дорожно-транспортной доступности. Теперь же не только городская среда, но и жильё для людей с ограничениями по здоровью будет максимально комфортным. На сегодняшний день уже сформированы три типовые квартиры для граждан с различными нарушениями, в том числе по зрению и слуху, - сообщил глава города Максим Ряшин.

В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» Ханты-Мансийск занял второе место, а третье поделил с Сургутом за «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Лучшие заявки будут направлены для участия в федеральном этапе конкурса.