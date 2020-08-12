В Нягани вынесли обвинительный приговор главе наркоторговцев Фото: pixabay.com

Городской суд Нягани вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина занимался незаконным сбытом наркотиков в составе преступной группы.

Сотрудники установили, что в январе 2019 года злоумышленник связался в интернете с неким лицом и договорился о совместном сбыте синтетических наркотиков через закладки.

Согласно плану, югорчанин должен был забирать партии из определённых мест и расфасовывать их по свёрткам, а затем размещать в тайниках-закладках. После этого он передавал информацию ещё одному соучастнику, который забирал их и доставлял в Нягань организатору преступной группы.

Так, в конце января 2020 года наркоторговцы сбыли местному жителю синтетический наркотик массой 0, 445 грамм. Спустя месяц подсудимый вновь получил от подельника крупную партию, часть которых разместил в тайниках-закладках на территории города и вдоль автодороги «Нягань - Талинка».

Однако продать наркотики он так и не успел, поскольку 15 февраля его задержали полицейские. Во время личного досмотра и мест, где располагались закладки, сотрудники обнаружили свыше 660 грамм незаконных веществ.

Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Других соучастники тоже получили тюремные сроки.

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