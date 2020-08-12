Нефтеюганская районная больница возвращается к лечению пациентов в стационаре

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После закрытия ковид-госпиталя, располагавшегося на базе Нефтеюганской районный больницы, учреждение возвращается к привычному режиму работы, в данном случае речь идёт о лечение в стационаре.

На сегодняшний день уже проведена тотальная дезинфекция всего корпуса, включая систему вентиляции. Работы по обеззараживанию выполняли сотрудники регионального центра гигиены и эпидемиологии. Также на этой неделе ожидаются результаты лабораторных анализов смывов с поверхностей. Если они окажутся удовлетворительными, то стационар начнёт работать с 15 августа.

-Пациенты будут находиться только в пределах отделения и даже на обследования будут передвигаться по больнице как можно меньше. Всё организуют в самих отделениях и непосредственно в палатах, включая приём пищи. Так получилось, что мы, еще не зная о ковиде, эту систему предусмотрели. Это значительно облегчило работу пищеблока и способствовало соблюдению всех противоэпидемических мер, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Ирина Гайнова.

На лечение в стационар будут поступать только те пациенты, которые получили отрицательный результат теста на коронавирус и мазков на ПЦР. Югорчанам с положительными результатами на COVID-19 придётся лечиться амбулаторно. Госпитализация будет возможна только в случае осложнения.

Также учреждение изменило работу приёмного отделения. Чтобы избежать скопления больных, для граждан с температурой и подозрением на острую респираторную инфекцию оборудовали отдельный вход с санпропускником.