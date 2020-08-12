В Югре обсудили строительство объектов, осуществляющееся в рамках национальных проектов

В Югре обсудили строительство объектов, осуществляющихся в рамках национальных проектов Фото: pixabay.com

В Югре прошло заседание координационного совета на котором обсудили капитальное строительство объектов, влияющих на достижение показателей национальных проектов.

Один из основных вопросов - водоочистные сооружений в Пыть-Яхе. Работы ведутся в соответствии с государственной программой «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

-На данный момент объем выполненных работ по ВОС-3 составляет 20,5 процента. Завершится строительство в декабре, после этого будут производиться пуско-наладочные работы и благоустройство территории. Окончательное завершение строительства назначено на июль 2021 года, – сообщил главы Пыть-Яха Алексей Золотухин.

В отношении ВОС-1 выполняются подготовительные работы. Специалисты уже приступили к разработке котлована для здания главного корпуса, также идёт проверка всей документации.

Ещё один значимый объект - подъездная автомобильная дорога к селу Ямки, протяжённостью 5 километров. Работы выполняется в соответствии с государственной программой «Современная транспортная система».

-Все работы ведутся в соответствии с графиком. Уже завершена укладка асфальта, производится благоустройство объекта. В соответствии с контрактом, дорога должна быть введена в декабре, но это может случиться и в октябре, - рассказал глава Кондинского района Анатолий Дубовик.